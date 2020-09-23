مكتوم بن محمد: تزدان السعودية برؤية خادم الحرمين وولي العهد

المصدر: (دبي- البيان)

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، المملكة العربية السعودية الشقيقة بيومها الوطني الـ 90، مشيراً سموه إلى أن المملكة تزدان برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، والأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «في يومها الوطني الـ 90 تزدان المملكة العربية السعودية برؤية ملكها وعزم ولي عهدها الأمين.. نبارك لهم وللشعب السعودي الشقيق فرحة هذه الاحتفالات الوطنية.. ونسأل المولى عز وجل أن تظل المملكة فخراً للمسلمين وراية للعز والتطور والرخاء».

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