راشد بن حميد: عز السعودية عز الإمارات

المصدر: (عجمان - البيان )

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن المملكة العربية السعودية تضرب بجذورها في عمق التاريخ فهي أيقونة حاضرة عن الأصالة والعراقة قدمت إنجازات متلاحقة ولا تزال تقدم الأفضل لشعبها وللعالم بأجمعه.

وقال إن دولتنا تحتفل اليوم باليوم الوطني الـ90 للمملكة الشقيقة لتبرهن أن عز السعودية هو عز الإمارات فالرابط بيننا كبير والأخوة تجمعنا، موضحاً أن الشعبين يربطهما ميثاق وتعاون دائم وبناء. وأضاف إن المملكة الشقيقة تحظى بقيادة رشيدة ذات قرارات سديدة ورؤى ثاقبة جعلت السعودية في مصاف الدول التي يشار لها بالبنان.

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