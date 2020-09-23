صقر غباش: مصيرنا مشترك

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن العلاقات الإماراتية السعودية تاريخية تستند إلى أسس راسخة من الأخوة ووحدة الرؤى والمواقف التي تعززها روابط المصير المشترك تحت قيادة وتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة في البلدين.

وقال معاليه : يُشرفني ويُسعدني أن أتوجه باسمي وباسم جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة بأصدق مشاعر التهنئة والتبريكات إلى قيادة المملكة وحكومتها الرشيدة وإلى الشعب السعودي الشقيق وإلى رئيس وجميع أعضاء مجلس الشورى السعودي.

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