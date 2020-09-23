مسؤولون: الإمارات والسعودية نموذج استثنائي لأخوة فريدة

المصدر: دبي، أبوظبي - البيان

أكد مسؤولون أن الإمارات والسعودية قدمتا نموذجاً استثنائياً لأخوة فريدة تربط شعبي الدولتين سمتها التعاون والتعاضد والمصير المشترك، مشيرين إلى أن الإمارات والسعودية تحملان راية السلام عالمياً.

وتقدمت القيادة العامة لشرطة دبي إلى القيادة الحكيمة للمملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى كل أبناء الشعب السعودي، بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الـ 90، متمنية للمملكة دوام التقدم والنجاح في مسيرة البناء والتنمية والازدهار والرفعة.

وثمن معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، العلاقات التاريخية الممتدة والقوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة، معرباً عن تهانيه للمملكة حكومة وشعباً بهذا اليوم المجيد الذي يعد مصدر فخر واعتزاز للشعبين الشقيقين اللذين تربطهما علاقات تُعمقها الأواصر التاريخية المتجذرة، والحاضر المشرق، والمستقبل المزدهر.

وقال: «نحن في شرطة دبي نشارك إخواننا في السعودية هذه المناسبة الوطنية المهمة، في تأكيد وتعريف بتاريخ المملكة الحافل بالعطاء والتنمية والتطور في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والتنموية، باذلة جهوداً كبيرة لإسعاد أبناء شعبها وتوفير حياة كريمة لهم».

وأكد سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، أن الإمارات وشقيقتها السعودية تشكلان الحصن والسياج المنيع للأمة العربية والإسلامية، وتحملان راية السلام عالمياً. وتشارك بلدية مدينة أبوظبي في فرحة اليوم الوطني السعودي من خلال نشر عشرات الأعلام السعودية في الميادين والشوارع تعبيراً عن البهجة بهذه المناسبة الغالية.

مشاركة

وقال الدكتور سلطان محمد النعيمي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، «بقدر ما يعكس تبنّي دولة الإمارات شعار «معاً للأبد»، لمشاركة الأشقاء في السعودية الاحتفال بالذكرى التسعين لنشأة المملكة، تمسكاً بالنهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لسياسة الإمارات تجاه السعودية، فإنه يعكس أيضاً إدراكاً إماراتياً بأن ذكرى تأسيس المملكة ليست شأناً سعودياً بحتاً، بل هي شأن خليجي مشترك».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز