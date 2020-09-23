تلفزيون دبي يواكب اليوم الوطني السعودي

المصدر: دبي - البيان

مواكبة للاحتفالات الشعبية والرسمية باليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية، يستعد تلفزيون دبي بقنواته المتعددة لتقديم العديد من البرامج والتغطيات الخاصة والفعاليات المباشرة والأفلام الوثائقية، التي تواكب ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية، على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، رحمه الله، وترصد كل جوانب الاحتفال بهذه المناسبة وعلى جميع الأصعدة والمجالات، مشاركة لعمق العلاقات التاريخية والإنسانية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وقال أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، إن «مواكبة احتفالات اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، تأتي في إطار حرص تلفزيون دبي بقنواته المتعددة على مواكبة كل الفعاليات والأحداث الوطنية التي يحتفي بها الأشقاء والأخوة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، كما أنها مناسبة مجيدة، تحكي أحد فصول التاريخ المعاصر، وإحدى الملاحم الباقية على مر العصور».

من جهته أشار علي عبيد الهاملي، مدير مركز الأخبار في مؤسسة دبي للإعلام، إلى الوسم الذي يزيّن كل شاشات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة تحت عنوان (#معاً_أبداً)، ويحتفي بهذه المناسبة وتعكس مدى اهتمام تلفزيون دبي بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً، من خلال مجموعة من التقارير الخاصة عن العلاقات الإماراتية السعودية، والفواصل التلفزيونية التي تحتفي بهذه المناسبة، وكذلك الجهود الإعلامية والفنية التي تم تسخيرها في مركز الأخبار لمواكبة احتفالات المملكة العربية السعودية في الأيام من خلال مجموعة التقارير الخاصة والتغطيات.

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