«إسلامية دبي» تكرم أصحاب الاقتراحات المجدية

المصدر: (دبي - البيان)

كرمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أصحاب الاقتراحات المجدية في الدائرة، الذين أسهموا بأفكارهم لتطوير مسيرة العمل، باعتبار الاقتراحات فرصاً تطويرية، تهدف إلى التحسين المستمر للخدمات، حيث تم تكريم 4 موظفين في الدائرة عن بعد، باستخدام برنامج التواصل المرئي (مايكروسوفت تيمز)، من باب إيجاد وسيلة للتحفيز على الإبداع، واستقطاب الاقتراحات مع تقدير المساهمين. وقد كرم عادل جمعة مطر، مدير إدارة خدمة المتعاملين، كلاً من هند محمد لوتاه، مديرة إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، والدكتور محمد عيادة الكبيسي، كبير مفتين، ومحمد عبد السلام فتوح، موظف مركز اتصال، وعبد الله مرشد، مؤذن أول.

وأشاد مدير إدارة خدمة المتعاملين بأصحاب الاقتراحات المجدية، مشيراً إلى أهمية إتاحة الفرصة للاستفادة من تجارب وأفكار الجميع، من خلال تبسيط الإجراءات باختصار الوقت، والتسريع من عملية الاستجابة، فضلاً عن تفعيل المشاركة الجماعية في عمليات تحسين الخدمات وغيرها من الأفكار والاقتراحات، التي تخدم كل الوحدات التنظيمية، مؤكداً أن الدائرة شكلت فريقاً مختصاً لدراسة الأفكار والمقترحات، لتعزيز منصة الاقتراحات وتطوير فاعليتها، لما لهذه الاقتراحات من أهمية بالغة في تطوير العمل.

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