مناقشة مبادرات تعزيز سرعة زمن الاستجابة

المصدر: عجمان - البيان

ناقش فريق المؤشر الوطني لمعدل زمن الاستجابة خلال اجتماعه التنسيقي برئاسة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، مبادرات تعزيز زمن الاستجابة، بحضور الأعضاء من قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، تحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية المتمثل بتعزيز الأمن والأمان، وتحقيق سعادة المتعاملين حول الخدمات المقدمة.

تم خلال الاجتماع مناقشة المبادرات التطويرية وفق مؤشرات الأداء والممارسات والخبرات العالمية الناجحة المطبقة لتقليل زمن الاستجابة، بالإضافة إلى مجالات التطوير والتنمية الواردة في تقارير التقييم الذاتي للمؤشر الوطني لزمن الاستجابة.

كما تم مناقشة التحديات المواجهة لإيجاد أفضل الحلول المناسبة، في إطار السعي لتحقيق الإمارات المركز الأول عالمياً بحلول 2021 في تحقيق مؤشر زمن الاستجابة، كما اعتمد الفريق مستهدفات عام 2021 والجهود التي تدعم تحقيقها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز