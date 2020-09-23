«تعاونية الشارقة» تطلق متاجر متنقلة لخدمة المناطق النائية

المصدر: (الشارقة- عصام الدين عوض)

أكد راشد عبدالله بن هويدن مدير إدارة الإمداد وترويج البضائع في جمعية الشارقة التعاونية أنه بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتسيير متاجر متنقلة على مستوى الإمارة لخدمة المناطق النائية، التي لم تتوفر فيها المتاجر والمحلات التجارية بشكل كاف، عملت الجمعية، وضمن استراتيجية وخطط مدروسة على ابتكار تلك المتاجر، والتي توفر أكثر من 1000 سلعة من المواد الغذائية الضرورية، منها أصناف من الفواكه والخضراوات والمرطبات والعصائر والمشروبات بكل أنواعها، إضافة إلى المنتجات التي يحتاج إليها المتعاملون بشكل يومي، مشيراً إلى أن تلك الخدمة تأتي بناء على الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، التي اتخذتها الجمعية عملاً بمبدأ التباعد الجسدي.

وقال بن هويدن إنه سوف يتم تفعيل 5 متاجر متنقلة عبارة عن حافلات مبردة، مؤكداً أنه تم تفعيل واحدة منها لتغطي في المرحلة الأولى الأماكن قيد الإنشاء، منها مهذب وبعض المناطق في الرحمانية ومنطقة السيوح، إضافة إلى المناطق السكنية الأخرى، وسوف تتنقل الحافلة حسب الطلب والحاجة، كما أنها ستخدم مناطق سهيلة وزبيدة من خلال توفير احتياجاتهم من السلع.

وذكر أن الحافلة سوف تخدم المناطق، التي لم تتوافر فيها فروع للجمعيات التعاونية إلى حين إنشاء فروع فيها خصوصاً تلك المناطق، التي تحتاج فعلياً إلى مثل تلك الخدمات، لافتاً إلى أنه تم توفير خط مباشر للمتعاملين، إضافة إلى خدمة (الواتس آب) تيسيراً لهم ولمعاملاتهم ومن أجل التواصل، بهدف توفير احتياجاتهم، كما تم توفير سيارة خاصة للمنطقة الوسطى، تخدم مناطقها التي لم تتوافر فيها متاجر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز