الإمارات واليونان تبحثان التعاون الدفاعي

المصدر: أثينا - وام

تفقد الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، أمس، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى جمهورية اليونان الصديقة، مقر قيادات التدريبات العسكرية المشتركة الذي تنفذها قواتنا الجوية مع القوات الجوية اليونانية في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

وكان في استقبال الرميثي حين وصوله إلى مقر القوات في جزيرة كريت اليونانية، الفريق أول كوستاندينوس فلوروس، رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني وقائد التمرين من الجانب الإماراتي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.

واستمع رئيس أركان القوات المسلحة إلى إيجاز عن مراحل تنفيذ التدريبات، وإلى شرح مفصل عن الخطط التدريبية والأحداث المفترضة.

‎من جهة ثانية، التقى الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، في مقر القيادة العسكرية اليونانية، نيكولاس باتايو توبولوس وزير الدفاع اليوناني، والفريق أول كوستاندينوس فلوروس، رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني كلاً على حدة.

‎وبحث الرميثي خلال اللقاءين، علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان، خاصة في الجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات، والزيارات، والتنسيق العسكري المشترك.

وزار رئيس أركان القوات المسلحة النصب التذكاري للجندي المجهول في العاصمة اليونانية أثينا، الذي يخلد ذكرى الجنود الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن بلادهم أثناء الحرب.. ووضع الرميثي إكليلاً من الزهور على النصب، حيث عُزف السلامان الوطنيان لدولة الإمارات وجمهورية اليونان خلال المراسم.

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