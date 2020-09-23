هيئة الهلال الأحمرتطلق مبادرة لنشر لغة الإشارة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبادرة جديدة، لتعزيز البرامج الموجهة لأصحاب الهمم «فئة الصم والبكم»، ونشر لغة الإشارة بين أفراد المجتمع خلال شهر التعليم «سبتمبر»، وذلك بدعوة الجمهور المحلي للاشتراك بمسابقة «تعلم لغة الإشارة مع الهلال» عن بعد، عبر الصفحة الرسمية للهيئة @Emiratesrc، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولمدة 9 أيام، وذلك للفترة بين 22 سبتمبر الجاري حتى نهايته.تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهلال الأحمر الإماراتي لدعم هذه الفئة المهمة ومنحها الحضور اللازم في المشاركة المجتمعية، بعد النجاح الكبير، الذي أبدته في العديد من المجالات المهنية والفنية والرياضية وغيرها، إضافة للأهداف المتعلقة بدمج هذه الفئات في خطط التنمية والمشاركة في بناء المستقبل.

وقال راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر: هناك اهتمام لافت ومستمر من قبل الهيئة بفئة أصحاب الهمم، لتأخذ دورها المستحق في التنمية والمجتمع لا سيما فئة الصم والبكم، مشيراً إلى أن الهيئة نفذت الكثير من البرامج والمشاريع لدعمها وتعزيز قدراتها وتفتخر أنها تضم في صفوفها من المتطوعين 10 من أصحاب الهمم، بينهم 2 من فئة الصم والبكم.

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