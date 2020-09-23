السعودية في يومها الوطني مسيرة حافلة بالإنجازات

المصدر: الرياض – البيان

تحتفي المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً اليوم، باليوم الوطني الـ90، بعد الإعلان التاريخي للملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، رحمه الله، في مثل هذا اليوم من عام 1932، توحيد البلاد تحت مسمى المملكة العربية السعودية أرسى خلاله قواعد دولة عصرية حديثة.

ويأتي احتفال المملكة بذكرى عيدها الوطني الـ90 وسط إنجازات كبيرة تحققت خلال العام الجاري جعلتها تصعد بقوة وثقة نحو الصدارة العربية والإقليمية والدولية في كثير من المجالات إذ إنها لا تزال تقود حركة السوق النفطية العالمية من خلال سياستها الحكيمة التي تحقق توازن المصالح بين الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء مما جعلها تحظى باحترام العالم أجمع في هذا المجال.

جهود كبيرة

سياسياً، تواصل المملكة العربية السعودية جهودها مع الدول الصديقة والشقيقة في تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين وبالتركيز على صيانة وضمان الأمن القومي العربي، فضلاً عن تعزيز دورها القيادي بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين في منطقة الشرق الأوسط في مرحلة حرجة للغاية تشهدها المنطقة، تتعدد فيها الملفات الإقليمية المتأزمة جنباً إلى جنب مع تعاظم حدة التدخلات الإقليمية غير العربية.

اقتصادياً فإن المملكة بضخامة قوتها الاقتصادية أصبحت تترأس مجموعة العشرين لأقوى الاقتصادات الموجودة في العالم، وهي الدولة المستضيفة لقمة العشرين، وهذه الاستضافة تعد الأولى من نوعها من قبل دولة عربيّة، حيث كشفت عن رصدها ما يفوق 180 مبادرة وتحدياً يواجه العالم في الوقت الراهن.

ظروف استثنائية

وتأتي احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ90، بالتزامن مع اقتراب انتهاء عام من رئاستها لمجموعة العشرين الذي قادته بشعار «فرصتنا لنلهم العالم برؤيتنا»، في ظل ظروف استثنائية، لتجتاز الاختبار الأصعب أمام دول العالم، وتثبت نجاحها في دعم الاستقرار الاقتصادي، ومساندة القطاع الصحي لمواجهة واحدة من أخطر الأزمات.

الأقوى عربياً

وأصبحت السعودية الأقوى عربياً في مجال التعليم، فضمن القائمة المرشحة في العالم للجامعات الـ 300 والأقوى في العالم، قد حصلت جامعة سعود على مرتبة متفوقة. كما أتاحت المملكة فرص العمل للمرأة السعودية في مجالات متعددة تزيد يوماً بعد يوم منها العمل الدبلوماسي وصولاً إلى منصب سفير والوظائف القيادية العليا في الدولة.

وانضمت السعودية إلى نادي صناعة الفضاء، حيث قامت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض بتصنيع وإطلاق أكثر من 16 قمراً اصطناعياً منذ عام 2000.

أكبر مشروع

حققت المملكة خلال العام الماضي أكبر مشروع لمترو المدن على مستوى الشرق الأوسط من خلال البدء في تنفيذ مترو الرياض، وهو مترو عملاق سيربط بين معظم مناطق العاصمة الرياض بطول يصل الى 176 كلم ويتضمن 85 محطة، تتكامل مع شبكة حافلات تضم 24 مساراً بطول إجمالي 1083 كلم شاملة 776 محطة، ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض.

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