النعيمي: أول لاعب سعودي في ملاعبنا إماراتي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أكد القطب الرياضي عبدالله سعيد النعيمي رئيس مجلس إدارة نادي عجمان الأسبق عضو الهيئة العامة للرياضة السابق، التميز الذي يواكب العلاقات الرياضية والتعاون المستمر بين الإمارات والسعودية منذ أمد بعيد، موضحاً أن ملاعب الإمارات استقبلت أول لاعب كرة قدم سعودي في بداية السبعينيات وهو الكابتن عبدالله يحيى الذي لعب لفريقي الأهلي والشباب ثم درب في نادي دبي قبل الدمج في الشباب، وكان اللاعب عبدالله يحيى من اللاعبين المعروفين في الكرة السعودية في ذلك الوقت، وتم تسجيله في الإمارات كلاعب مواطن مثل جميع اللاعبين الإماراتيين، وهذا يؤكد متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأوضح النعيمي، أن التعاون في المجال الرياضي عريق بين البلدين وعلى سبيل المثال، عندما ذهب الكابتن حمد العود إلى السعودية في وقت مبكر ولعب لنادي الاتفاق السعودي ثم عاد وارتبط بنادي عجمان لاعباً ومدرباً وإدارياً حتى وصل منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي عجمان الأسبق، أن نادي الاتفاق السعودي كان حريصاً على إقامة معسكراته في الإمارات وتحديداً في عجمان، وشاءت الصدف أن يحرز لقبين على التوالي في بطولة الأندية الخليجية عقب انتهاء تلك المعسكرات فأصبح الارتباط وثيقاً بالإمارات وتحديداً عجمان لأنهم عدوا الأمر فأل حسن على الفريق.

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