الدوسري: علاقة عريقة بين الشقيقين انعكست على الرياضة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تقدم عبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني متمنياً دوام التقدم والازدهار للمملكة.

كما هنأ وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، بهذه المناسبة الغالية. مؤكداً أن هناك علاقة عريقة بين الشعبين الشقيقين انعكست على مجال الرياضة، كما أن الاحتفال باليوم السعودي حق أصيل لشعب الإمارات، لأن أيام الوطن في المملكة ملك لنا جميعاً، مشيراً إلى أن أبرز مثال على ذلك هو إحساس الفرحة بكل قطاعات دولة الإمارات مع شقيقاتها في السعودية، والاحتفالات في كل الملاعب والساحات والميادين العامة بهذه المناسبة الطيبة.

وأضاف: أنتهز هذه المناسبة وباعتباري أحد شهود العيان على نشأة وتطور هذه العلاقة المتينة بين رياضتنا والرياضة السعودية، وأهنئ كل الأشقاء في المملكة، وأنقل لهم تحيات كل الرياضيين في الإمارات مسؤولين ولاعبين ومدربين، وأتمنى لهم كل التوفيق في كافة المحافل، لأننا تعلمنا من القائد والمؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» أنه لا فرق بين إماراتي وسعودي.

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