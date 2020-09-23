«كهرباء دبي»: حملة توعية لدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

المصدر: دبي- البيان

بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي حملة افتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لرفع مستوى وعي كل أفراد المجتمع حول أثر جائحة «كورونا» على الجهود الرامية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة الـ 17 للتنمية المستدامة 2030.

وتشمل الحملة تنظيم مسابقة داخلية وسلسلة من الجلسات التوعوية عن بعد، عبر تطبيق «ويبيكس للاجتماعات»، لتعزيز دور موظفي الهيئة الفعال في دعم وتنفيذ استراتيجيات دبي، والهيئة المتعلقة بالاستدامة الاقتصادية والبيئية والمجتمعية.

وتحث المسابقة الموظفين على نشر مقاطع فيديو باللغتين العربية والإنجليزية على موقع «فريجنا» الإلكتروني الداخلي، والموقع الإلكتروني للهيئة، وتطبيقها الذكي، لتسليط الضوء على الآثار الجانبية، التي سببها انتشار فيروس (كوفيد 19) على أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

دعم

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «بصفتنا أعضاء في الميثاق العالمي للأمم المتحدة نواصل دعمنا لدور الأمم المتحدة في تشجيع التقدم المستدام، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال مواءمة خطط أعمالنا ومبادراتنا وبرامجنا مع تلك الأهداف، ومع انتشار جائحة فيروس»كورونا«المستجد (كوفيد 19) تبرز الحاجة لحشد الجهود العالمية لاحتواء تداعيات الفيروس».

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