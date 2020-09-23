تعاون بين «أبوظبي للسلامة الغذائية» ووزارة الزراعة السعودية

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اجتماعاً- عن بعد- بتقنية الاتصال المرئي مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف الاطلاع على تجربة الهيئة ومشروعاتها في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، ودورها في تعزيز منظومة الأمن الحيوي والغذائي، وتحقيق الاستدامة الزراعية في إمارة أبوظبي.

ويمثل هذا الاجتماع حلقة ضمن شراكة ممتدة بين هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ووزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، تقوم على تبادل الخبرات ونقل المعرفة في مختلف المجالات المتصلة بالزراعة والأمن الغذائي والحيوي.

وأكد راشد بالرصاص المنصوري- المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، عمق علاقات الأخوة التي تربط البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة عبر تبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب الناجحة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة. وأكد المنصوري حرص الهيئة على تبادل الخبرات مع مختلف المؤسسات البحثية والعلمية والوزارات المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة، من أجل تطوير أنظمة الزراعة وإنتاج الغذاء، وتنمية الثروة الحيوانية.تجربة

من جانبها استعرضت عائشة علي الشامسي- مديرة إدارة الإحصاء والتحليل في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تجربة الهيئة في مجال تبني وتوظيف تقنيات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير مجالات عمل الهيئة، والتي تشمل الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي والحيوي والسلامة الغذائية.

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