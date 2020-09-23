الإمارات تستعرض إنجاز «براكة» أمام مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت دولة الإمارات في المؤتمر العام السنوي الـ 64 للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقر المنظمة في فيينا بالنمسا، والذي انطلقت أعماله أول من أمس، وسلط الوفد خلال مشاركته في الاجتماع الضوء على الإنجاز التاريخي للدولة مع بدء تشغيل أول وحدة في محطة براكة للطاقة النووية في أغسطس 2020 مما يجعل الإمارات أول دولة عربية تقوم بتطوير وتشغيل محطة للطاقة النووية.

ويترأس وفد الدولة الذي يشارك في أعمال المؤتمر افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بمشاركة حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وممثلين عن الشركاء الوطنيين في القطاع النووي مثل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

علاقة وطيدة

وألقى معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي خطاب الدولة عبر رسالة بالفيديو في الجلسة العامة للمؤتمر، أكد خلاله العلاقة الوطيدة التي تربط الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودولة الإمارات، مشيداً بدعم الوكالة في تطوير البرنامج النووي الإماراتي السلمي خلال السنوات الماضية.

كما أطلع معاليه الدول الأعضاء على آخر مستجدات برنامج الطاقة النووية الإماراتي، مشيراً إلى نجاح الإمارات في بدء تشغيل أول وحدة في محطة براكة للطاقة النووية.

وسيقوم وفد الإمارات بعقد اجتماعات ثنائية عدة خلال المؤتمر والذي سيستمر لمدة أسبوع كامل بما في ذلك لقاء ثنائي مع رافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة العلاقات بين الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومستقبل التعاون بينهما.

ومن المقرر تنظيم جلسة نقاشية افتراضية يوم الثلاثاء المقبل بعنوان «برنامج الطاقة النووية الإماراتي - رحلة نجاح» يتضمن كلمة خاصة من رافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وكلمة من ممثلي وفد دولة الإمارات. وتهدف الجلسة النقاشية إلى تسليط الضوء على استراتيجية دولة الإمارات فيما يتعلق ببرنامج الطاقة النووية وإبراز العوامل الرئيسية وراء نجاح البرنامج.

بالإضافة إلى ذلك تشارك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الاجتماع السنوي لكبار مسؤولي الأمن والسلامة على هامش المؤتمر لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لبناء القدرات الوطنية في القطاع النووي.

تأثير

ويلقي حمد الكعبي كلمة احتفالاً بالذكرى العاشرة لتأسيس معهد القانون النووي (NLI)، حيث يسلط الضوء على تأثير برنامج NLI خلال العقد الماضي في المساعدة على تطوير القدرات الوطنية في التشريعات النووية.

وستشارك جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية خبراتهما حول مستقبل الطاقة النووية والخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق التحول إلى الطاقة النظيفة في المنتدى العلمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز