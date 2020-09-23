«الطاقة والبنية التحتية» تنجز عملية الربط بمنظومة الدرهم الإلكتروني الجديدة

المصدر: (دبي- البيان)

انتهت وزارة الطاقة والبنية التحتية من إتمام عملية ربط الوزارة بمنظومة الدرهم الإلكتروني الجديدة، بهدف توفير حلول الدفع الرقمي لخدمات الوزارة، وذلك في إطار مواصلة الجهود والتعاون المشترك بين وزارتي الطاقة والبنية التحتية والمالية، لضمان تسهيل عمليات دفع رسوم الخدمات الحكومية على المتعاملين.

وحسب عملية ربط وزارة الطاقة والبنية التحتية بمنظومة الدرهم الإلكتروني الجديدة سيتمكن المتعاملون من دفع رسوم الخدمات كافة بسهولة ويسر ودون عناء، حيث إن وزارة الطاقة والبنية التحتية تسعى من خلال شراكاتها إلى مواكبة المتغيرات والاستمرارية والمرونة في تقديم الخدمات تحقيقاً لتوجهات حكومة الإمارات في تحقيق جودة الحياة والسعادة لأفراد المجتمع. وأكدت الوزارة مواصلتها العمل لتوفير الحلول الرقمية المبتكرة، للارتقاء بعملياتها.

وتشمل حزمة الخدمات التي تستهدفها الوزارة من عملية الربط 26 خدمة هي طلب تقدير قيمة أضرار الحوادث وطلب إصدار شهادة عدم ممانعة لتصميم مدخل و/‏أو مخرج جانبي الطريق، بالإضافة إلى طلب تجديد شهادة عدم ممانعة لتصميم مدخل و/‏أو مخرج جانبي الطريق وإصدار شهادة عدم ممانعة لعمل بوابة دائمة بالسياج القائم، وطلب تجديد شهادة عدم ممانعة لعمل بوابة دائمة بالسياج القائم وإصدار شهادة عدم ممانعة لتركيب بوابة مؤقتة على سياج قائم وطلب تجديد شهادة عدم ممانعة لتركيب بوابة مؤقتة على سياج قائم.

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