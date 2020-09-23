«طرق دبي» تدعم تطبيق «سهيل» بخدمة إعادة شحن بطاقة نول

المصدر: دبي - البيان

حدثت هيئة الطرق والمواصلات بدبي تطبيق سهيل عبر تدعيمه بخدمة إعادة شحن بطاقة نول، وذلك في إطار جهودها في تسخير مختلف التقنيات لجعل خدماتها تتم بيسر وسهولة مما يعزز من إسعاد المتعاملين خلال استخدام وسائل النقل الجماعي.

شحن

وأكد أحمد محبوب مدير إدارة تنفيذي الخدمات الذكية بقطاع خدمات الدعم التقني في الهيئة أن شحن بطاقة نول متوفر على تطبيق «هيئة الطرق والمواصلات» والموقع الإلكتروني للهيئة إلا أن دعم تطبيق سهيل بخدمة إعادة شحن بطاقة نول والتي تم إطلاقها أخيراً يهدف إلى توسيع الخدمات على التطبيق ليكون منصة ذكية شاملة تساعد مستخدمي المواصلات العامة في تعزيز تجربتهم خلال رحلات التنقل عبر قناة واحدة.

خدمات

وأوضح أن تطبيق سهيل سبق أن تم تزويده بعدد من الخدمات منها الخريطة الحية والمعنية بتوفير حركة المرور والعثور على المعالم القريبة وخاصية شبكة النقل العام التي توفر إمكانية تتبع حركة الحافلات العامة والتغذية الإخبارية من خلال الربط مع مواقع الهيئة في تويتر فيسبوك لمعرفة آخر أخبار الهيئة، فضلاً عن مؤشر السعادة الذي يقيس تجربة المتعامل في استخدامه للتطبيق، وكذلك خدمة لوحة المغادرة والتي تبين موعد انطلاق الحافلات القريبة من موقع المتعامل وغيرها من الميزات.

إنجاز

وأشار إلى أن تطبيق سهيل تمكن من إنجاز مليونين و608 آلاف و592 تخطيط رحلة تنقل بوسائل النقل الجماعي، وتم تحميله بمعدل 625 ألفاً و404 تحميلات، وذلك منذ إطلاقه في مارس 2017 وحتى الآن، وأن التطبيق جاء تلبية لاحتياجات مستخدمي المواصلات العامة في إمارة دبي، حيث يتضمن جميع المعلومات عن التنقل في الإمارة، ما يضمن ارتفاع معدلات الرضا لدى مستخدميه.

وأضاف محبوب: إن تطبيق سهيل يتميز بتوفير معلومات عن مواعيد رحلات التنقل، وخيارات التكلفة، وإشعارات مواعيد الإقلاع، وعرض الرصيد المتوفر في حسابات نول وسالك، ومستجدات الحركة المرورية مع تحديد المسارات الأفضل لوصول المتعامل إلى وجهته، فضلاً عن التفاعل من خلال الدردشة الحية للاستفسارات العامة، والشكاوى، والمفقودات، والاقتراحات، وعدم الحاجة لتخطيط الرحلات المتكررة نتيجة حفظ التطبيق للرحلات الاعتيادية، وغيرها من المزايا التي جعلت التطبيق الأفضل لجميع الشرائح خلال تنقلاتهم اليومية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز