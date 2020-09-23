بلدية عجمان وبرنامج زايد للإسكان يبحثان العمل بمشروع المنتزي

المصدر: عجمان - البيان

استقبل عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان المهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان وعدداً من المسؤولين في البرنامج، لبحث آخر المستجدات في مشروع المنتزي بمدينة محمد بن زايد بإمارة عجمان والتي تعنى ببناء 899 مسكناً يستفيد منها المواطنون.

واستعرض الطرفان سبل تطوير التنسيق المتبادل لإتمام المرحلة الأولى من المشروع، والتي بلغت نسبة إنجازها الحالي 95%، وذلك بحضور الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية بالقطاع والمهندس خليفة عبدالله الفلاسي مدير إدارة المباني بالدائرة وعدد من المسؤولين عن المشروع.

وناقش الطرفان سبل توثيق التنسيق خلال المرحلة الحالية، موضحين طريقة الاستلام وإصدار شهادات الإنجاز والاستفادة من الخدمات في أقرب وقت ممكن.

وأكد عبد الرحمن النعيمي أن إتمام المشاريع الحيوية والتي يلمس أثرها المواطنون هي أهم أهدافنا، ونسعى لتوثيق أوجه التعاون البناء مع كل المؤسسات والجهات لدعم التقدم والازدهار بالإمارة وتوفير خدمات مثالية للجميع.

جهود

من جهتها، ثمنت مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان جهود الدائرة وتعاونها الدائم، مشيدة بجهود الكوادر العاملة التي واصلت ساعات العمل في المرحلة الأولى.

وذكرت أن جميع الجهات الخدمية في الإمارة والتي تضم دائرة البلدية والهيئة الاتحادية للماء والكهرباء وشركة الاتصالات المتكاملة - دو وشركة عجمان للصرف الصحي بالإضافة لوزارة الطاقة والبنية التحتية كثفت جهودها الدؤوبة خلال الفترة الماضية وما زلنا نتطلع سوياً لإنجاز المشروع بالكامل والذي من المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثالث من العام المقبل.

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