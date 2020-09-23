«نيابة دبي» تناقش تطور الجرائم الإلكترونية

المصدر: (دبي- البيان)

نظمت النيابة العامة في دبي، بالتعاون مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، ورشة تدريبية بعنوان: «تطور الجريمة الإلكترونية في ظل استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي»، بحضور زايد الشامسي رئيس جمعية الامارات للمحاميين والقانونيين، ومشاركة عدد من منتسبي الجمعية من المحامين ومندوبي المحامين.

وتناولت الورشة، التي ألقاها المستشار الدكتور خالد الجنيبي رئيس نيابة أول بنيابة ديرة، محاور عدة، منها مدخل تعريفي للجريمة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في ارتكاب الجرائم الإلكترونية، والعقوبات التكميلية وقواعد الاختصاص الخاصة بالجرائم الإلكترونية، كما استعرض بعضاً من الجرائم الإلكترونية الأكثر شيوعاً في الدولة.

وتخلل الورشة مناقشات ومداخلات من المحامين ومندوبي المحامين وأبدوا تفاعلاً أثرى الجلسة، من خلال تبادل المعارف والتجارب في الموضوعات المطروحة، التي تتعلق بالجرائم الإلكترونية. وأعرب الحضور في نهاية الورشة عن تقديرهم لتنظيم مثل هذه الورشات التخصصية، التي تصب في مصلحة الشأن القانوني والجهد المبذول من قبل النيابة العامة في التطوير والتحسين وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف.

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