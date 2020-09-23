«قضاء أبوظبي» تعتمد نظاماً لتقييم الأداء

المصدر: (أبوظبي - البيان )

اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي، نظاماً إلكترونياً متكاملاً لتقييم أداء الموظفين على مدار العام، بما يوفر آلية واضحة ودقيقة لقياس نتائج الأداء والمستهدفات المطلوبة، تماشياً مع التطور الذي شهدته إجراءات العمل وعملياته المختلفة بجميع القطاعات والإدارات في ظل الاعتماد على الأنظمة التقنية المتطورة.

وأفاد المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي: «إن تطبيق نظام المستهدفات الإلكتروني، يدعم جهود الدائرة لتحقيق التميز من خلال التركيز على العنصر البشري وتشجيع ودعم الكفاءات لضمان الجودة والارتقاء بالأداء، بما ينعكس على تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، وذلك تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتحقيق منظومة قضائية رائدة عالمياً تلبي جميع المتطلبات بكفاءة وجاهزية عالية».

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