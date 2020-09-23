أطباء «مستشفى الجامعة بالشارقة» يستأصلون ورماً يزن 6 كجم من رحم مريضة

المصدر: الشارقة - البيان

نجح فريق من الأطباء في «مستشفى الجامعة بالشارقة» بقيادة الدكتور محمد زايد، استشاري جراحة أمراض النساء والأورام النسائية والتوليد وجراحة المناظير، بإجراء عملية جراحية عالية الخطورة لاستئصال ورم حميد يزن 6 كيلوجرامات من رحم مريضة شابة تبلغ من العمر 28 عاماً. وأجريت العملية على الفور بعد دخول المريضة المستشفى نتيجة الشعور بانتفاخ شديد في البطن.

أعراض

وتسبّب الورم والانتفاخ بألم مستمر للمريضة، مع ظهور أعراض مصاحبة اشتملت على صعوبة في الهضم ومشكلات في الحركة عدة سنوات.

وعقب إجراء الفحوص الطبية والإشعاعية اللازمة، تبين أن حالة المريضة ليست ناجمة عن انتفاخ في البطن، وإنّما عن ورم ضخم ذي كتلة معقدة في الرحم.

وبعد أن تردّدت بعض المستشفيات في إجراء الجراحة نظراً لمخاطرها العالية، قام قسم أمراض النساء والأشعة في «مستشفى الجامعة بالشارقة» بتقييم الحالة، واتخاذ قرار الجراحة.

نجاح

وقال الدكتور علي عبيد آل علي، المدير التنفيذي عضو مجلس أمناء «مستشفى الجامعة بالشارقة»: «استثمر المستشفى على مدى العامين الماضيين في توظيف أفضل الكفاءات الطبية في التخصصات الجراحية الدقيقة، من مختلف المستشفيات المرموقة إقليمياً، في سبيل تعزيز مكامن قوة خدمات الرعاية الصحية لدينا، فضلاً عن الارتقاء بقدراتنا على إجراء عمليات طبية نادرة وناجحة».

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