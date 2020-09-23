«خليفة سات» يلتقط صورة لانفصال 42 ميلاً من الجليد في جرينلاند

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

التقط القمر الصناعي «خليفة سات» صورة تظهر انفصال نحو 42.3 ميلاً مربعاً من الغطاء الجليدي في جرينلاند، ويشكل الغطاء 10% من مساحة اليابسة على كوكب الأرض، ويختزن 69% من الماء العذب، ويستمر الغطاء الجليدي بالانحسار بسبب التغير المناخي، مهدداً بأخطار عدة، أبرزها ارتفاع مستوى سطح البحر.

ويستمر خليفة سات في التقاط العديد من الصور لمختلف بقاع الكرة الأرضية، من بينها التقاطه أخيراً مجموعة صور حديثة عالية الدقة (صور فسيفسائية) لإمارتي أبوظبي ودبي، حيث تم تجميع الصور في خريطة واحدة تعرف بــ«الموزاييك»، وهي عبارة عن مصفوفة من الصور الرقمية يتم تجميعها من خلال صور منفردة لرقع جغرافية مترامية الأطراف بغرض الحصول على صورة شاملة لمنطقة جغرافية معينة بدقة عالية.

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والتقط خليفة سات أولى صوره لجزيرة نخلة الجميرا، التي شكلت باكورة مهماته، فيما توالت لاحقاً التقاط الصور المتنوعة من كل أنحاء العالم، ويعتبر أول قمر صناعي تم تصنيعه بأيد إماراتية 100%، ويتمكن من التقاط صور عالية الجودة قادرة على منافسة أكثر الأقمار الصناعية تقدماً على مستوى العالم، حيث تم تصميمه وفقاً لأعلى المعايير العالمية من الدقة الهندسية واللونية، حيث تصل درجة وضوح الصور الملتقطة إلى 0.7 متر و4 أمتار للنطاقات متعددة الأطياف. ويعد خليفة سات أيضاً أول قمر صناعي يتم تطويره داخل الغرف النظيفة في مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، ويمتلك 5 براءات اختراع.

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