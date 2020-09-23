«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بإنشاء اللجنة التنظيمية للمنافذ الحدودية

المصدر: الشارقة- البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الأسبوعي، الذي عقد، أمس، بمكتب سمو الحاكم.

وأصدر المجلس القرار رقم 30 لسنة 2020 بإنشاء وتنظيم اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية، وبموجب القرار تُنشأ لجنة دائمة في إمارة الشارقة تسمى «اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية» تتبع هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وتعمل تحت إشرافها.

هدف

وحسب القرار تهدف اللجنة إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة العاملة في المنافذ والنقاط الحدودية التابعة لإمارة الشارقة، وضمان تفعيل الضوابط والإجراءات الأمنية والجمركية والوقائية، وتنظيم حركة وخروج الأشخاص والبضائع فيها.

وبحث المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجلسة، وأصدر عدداً من القرارات، بما يحقق المصلحة العامة ودفع عجلة التطوير والتنمية في الإمارة.

وناقش المجلس المقترحات المقدمة من مجلس الشارقة للتعليم بشأن تطوير منظومة العمل في مجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالإمارة، بما يسهم في الارتقاء بالعمل التعليمي، وتكامل الجهود بين المدارس وأسرهم.

تقرير

اطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة التخطيط والمساحة حول مشروع المرصد الحضري بإمارة الشارقة، الذي تم تأسيسه في مارس 2019، بالتعاون مع 18 جهة حكومية، ويعد مركزاً متخصصاً، يقوم بعملية جمع البيانات عن مجالات التنمية المختلفة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز