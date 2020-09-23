ملتقى علمي افتراضي بين جامعتي الشارقة ولينشوبنغ والطيران المدني بالسويد

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت جامعة الشارقة الملتقى العلمي الافتراضي الأول لهذا العام لبحث واستعراض نتائج التعاون المشترك في عدد من المجالات البحثية والعلمية، إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية مشتركة بين جامعة الشارقة وجامعة لينشوبنغ وإدارة الطيران المدني بالسويد LFV، وذلك بحضور السفير هنريك لاندير هولم سفير مملكة السويد لدى الدولة والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وبسام خليفة الملحق التجاري بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في السويد، والدكتور بيتر فير براند نائب مدير جامعة لينشوبنغ، وعدد من ممثلي الجهات والمؤسسات المحلية والسويدية المشاركة.

وتناولت مذكرة التفاهم التي وقعها عن جامعة الشارقة الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، التعاون بين الجهات الثلاث في تطوير مشاريع بحثية في مجالات مشتركة، وبصفة خاصة في المجالات المتعلقة بإدارة الطيران مثل أنظمة الطائرات من دون طيار «DRONES»، كما تشمل المذكرة تبادل الخبرات البحثية والأكاديمية والتبادل الطلابي، ومجالات تنظيم المحاضرات والندوات العلمية.

شكر

وفي كلمته خلال الملتقى قدم هنريك لاندير هولم سفير السويد الشكر لجامعة الشارقة وجامعة لينشوبنغ وإدارة الطيران المدني السويدية على هذه الدعوة لحضور اللقاء الافتراضي لمناقشة مجالات التعاون السويدي الإماراتي، والاطلاع على آخر مستجدات المشاريع المشتركة، مؤكداً أن كلتا الجامعتين تمتلك كوادر أكاديمية متميزة قادرة على تفعيل الشراكة والأعمال القائمة على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لفتح المجال والتركيز على التعليم العالي، مشيراً أنه يجب التركيز على العلوم الحديثة واستخدامها في تعزيز الطيران لبناء مستقبل مستدام للعالم.

ومن جانبه أشاد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة بالتعاون القائم بين الجامعة والجانب السويدي في عدد من المشروعات البحثية والتي حققت نتائج مهمة خلال الأعوام الماضية، والتي عرضت نتائجها أمس.

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