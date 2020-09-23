إنجاز مشروع سياحي في دبا الحصن بـ 10 ملايين درهم

المصدر: (الشارقة – البيان)

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة مشروع مطعم سياحي كبير في الجزيرة بمدينة دبا الحصن وبتكلفة إجمالية تبلغ 10 ملايين درهم، وذلك في سياق الخطة التطويرية لجزيرة الحصن، وضمن المشاريع الخدمية والسياحية في مدينة دبا الحصن.

وقال المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة: «إن زيارات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إلى مدينة دبا الحصن وتوجيهات سموه الكريمة كان لها الأثر الفعّال في تحول مدينة دبا الحصن إلى مدينة عصرية وحضارية متكاملة في شتى النواحي المعمارية والخدمية، حتى أضحت مدينة تتباهى بحلتها».

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