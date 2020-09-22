مبادرة جديدة لـ«مركز تريندز» لتوفير إصداراته في المكتبة العالمية

المصدر: دبي - البيان

أعلن «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» مؤخراً عن تدشين وحدة جديدة تحت مسمى: (تريندز بلغات العالم - TRENDS Global Languages Unit) لترجمة إصداراته العلمية إلى العديد من لغات العالم، في مبادرة تواكب الفلسفة العلمية، التي ينطلق منها المركز، باعتباره جسراً للتواصل المعرفي والأكاديمي، يصل بين فئات عريضة من المهتمين والمتخصصين والباحثين والأكاديميين في دول المنطقة والعالم.

ويأتي تأسيس المركز لهذه الوحدة في إطار حرصه على تعزيز التواصل البحثي مع العالم بشتى لغاته، والتعاون مع مختلف مراكز الأبحاث في العالم، وترجمة إصداراته العلمية لأكثر من 15 لغة عالمية، وكذلك ترجمة أهم الكتب العالمية في المجالات كافة، والتي تركز على القضايا، التي ترتبط بالأمن والتنمية والسلم الدولي. وتلتزم الوحدة الجديدة بقواعد البحث العلمي الرصينة وأخلاقياته، من خلال دليل استرشادي حديث يوضح بدقة معايير التوثيق العلمي الرصينة باللغتين الإنجليزية والعربية، من أجل خروج إصدارات المركز بالمعايير العالمية المتعارف عليها في مراكز البحوث والدراسات والتفكير المتقدمة في العالم.

وبهذه المناسبة أكد عيسى الرئيسي مدير إدارة النشر العلمي في «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» أن الهدف من تأسيس وحدة «تريندز بلغات العالم» هو المساهمة بفاعلية في تطوير مسيرة البحث العلمي، وإثراء المكتبة العالمية بإصدارات نوعية، تعالج القضايا والتطورات كافة، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم من حولنا. وأضاف الرئيسي أن الوحدة الجديدة تأتي في إطار حرص مركز «تريندز» على تعزيز حضوره البحثي، ضمن مراكز البحوث والدراسات المرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، خصوصاً أن لديه نخبة متميزة من الباحثين والخبراء من جنسيات مختلفة، كما يرتبط بشبكة علاقات متميزة مع العديد من مراكز البحوث والدراسات الدولية، ويتعاون مع العديد من الخبراء الدوليين في مختلف المجالات، السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، وهي مقومات تؤهله بالفعل ليكون جسراً للمعرفة الإنسانية في العالم.

ومن جانبه صرح الدكتور فوزي الغزالي رئيس وحدة النشر العلمي في «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، بأن المركز يعتمد في آليته للتأليف والنشر على أقصى المعايير العالمية والمعتمدة في أرقى المؤسسات البحثية والأكاديمية في العالم، وذلك من خلال إصدار «دليل النشر العلمي»، لـ«مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، الذي يمثل مرجعية كاملة لدى الباحثين والمؤلفين في المركز، والذي يقدم توضيحاً كاملاً لشتى فروع التأليف والتوثيق والاستشهاد البحثي، وكذلك عملية ضمان النزاهة الأكاديمية والبحثية في شتى إصدارات المركز.

واستحدث «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، خلال العام الجاري 2020 العديد من الإدارات والوحدات، التي تستهدف تعظيم مخرجاته البحثية والعلمية.

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