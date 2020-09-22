62 % انخفاض مخالفات «حزام الأمان» في الشارقة

المصدر: الشارقة- عصام الدين عوض

أطلقت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة حملة إلكترونية، للتوعية بأهمية حزام الأمان، والتي جاءت تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً، من خلال تعزيز الوعي المروري بين قائدي المركبات، وكل مستخدمي الطريق على مستوى الإمارة، وتستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري.

وبيّن النقيب سعود الشيبة مدير فرع التوعية والإعلام المروري بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أن عدد مخالفات حزام الأمان خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 2950 مخالفة بانخفاض قدره 62% عن العام الماضي، والذي بلغت فيه المخالفات 7 آلاف و742 مخالفة في الفترة ذاتها، علماً بأن عدد المخالفات في العام 2019 بلغ 16 ألفاً و397 مخالفة، مرجعاً الانخفاض في عدد مخالفات حزام الأمان إلى التزام السائقين بالإرشادات المرورية، وبسبب جائحة «كورونا»، حيث التزم العديد من أفراد المجتمع بالتعليمات الواردة من الجهات المختصة في ما يتعلق بالبقاء في المنازل، خلال فترة برنامج التعقيم الوطني.

دور مهم

وقال مدير فرع التوعية والإعلام المروري بشرطة الشارقة: «إن حزام الأمان له دوره مهم في الوقاية والتقليل من نتائج الحوادث المرورية، مؤكداً أن إطلاق الحملة جاء بهدف الحد من هذه الظاهرة، والالتزام بالأنظمة المرورية، واستخدام حزام الأمان في كل وقت، تحقيقاً للسلامة».

تطبيق

وأوضح: «إن إطلاق الحملة في هذا العام جاء مختلفاً عن الأعوام الماضية، وذلك بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الوقائية، التي فرضتها جائحة (كوفيد 19)، إذ إنها حملة إلكترونية تقتصر على التوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستهدفة قائدي المركبات والركاب، مبيناً أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة من قبل السائق والركاب، غرامة مالية قدرها 400 درهم، و4 نقاط مرورية للسائق، و400 درهم للراكب، وذلك حسب المادة رقم 51، التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور.

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