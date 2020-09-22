الاتحاد النسائي ينظم جلسة حوارية حول ترشيد الاستهلاك

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم الاتحاد النسائي العام جلسة حوارية افتراضية بعنوان «الأمان في ترشيد الاستهلاك» ضمن مبادرة «كوني جسر الأمان» قدمتها الإعلامية الدكتورة نشوى الرويني - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيراميديا.

وأكدت أحلام اللمكي مديرة إدارة البحوث والتنمية بالاتحاد النسائي العام، أن الجلسة الحوارية تأتي في سياق فعاليات المبادرة الرامية إلى بناء قدرات المرأة في مواجهة الظواهر المجتمعية المستجدة، منوهة بأهمية الأدوار التنموية الملقاة على عاتق المرأة للمساهمة كشريك استراتيجي في تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات وخاصة فيما يتعلق باستراتيجية الأمن الغذائي.

وأشارت إلى أن ظروف جائحة «كوفيد 19» فرضت على الأفراد والمجتمعات معطيات جديدة تتطلب إعادة النظر في الكثير من المفاهيم الاجتماعية التي كانت سائدة في المجتمع وخاصة فيما يتعلق بثقافة الاستهلاك.

من جانبها، تطرقت الدكتورة نشوى الرويني إلى دور المرأة الإماراتية في زمن «كورونا» وكيف استطاعت الموازنة بين متطلبات الأسرة والعمل ومدى تأثير الجائحة في زيادة حجم المسؤوليات الملقاة على المرأة من حيث الاعتناء بالأطفال وأفراد الأسرة، بالإضافة إلى ممارسة العمل من المنزل والإشراف على دراسة الأبناء عن بعد.

وذكرت أن الدراسات تشير إلى ازدياد حالات العنف الأسري بنسبة 30 إلى 35 في المئة أثناء الجائحة في بعض الدول، ولكن الأمر كان مختلفاً بالنسبة للمرأة في دولة الإمارات.

وأكدت أن المرأة الإماراتية هي خط الدفاع الأول في الأسرة من حيث تثقيف الأطفال حول النظافة الشخصية وتوعيتهم وتوفير عوامل جذب لتشجيع أفراد الأسرة على البقاء في المنزل، ورفع مناعة الأسرة من حيث الغذاء والعادات الصحية السليمة.

ولفتت إلى دور المرأة كشريك استراتيجي للأمن الغذائي من خلال ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف، وتعزيز ثقافة إعادة التدوير وثقافة الادخار وتغيير الأنماط الاستهلاكية في الأسرة.. مشيرة إلى ضرورة وضع ميزانية مدروسة للشراء من الاحتياجات الغذائية التي تكفي أفراد الأسرة دون المبالغة والإسراف.

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