سوق الجبيل في الشارقة يختتم مهرجان الرطب

المصدر: الشارقة – البيان

أسدل سوق الجبيل في الشارقة الستار على فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان الرطب بنجاح، التي تواصلت لمدة 3 أشهر، وسط مشاركة مميزة لتجار الرطب في الدولة، الذين استعرضوا كافة أنواع التمور المحلية والمستوردة، إلى جانب التمور المتوفرة في أسواق المنطقة.

وشهد المهرجان إقبالاً كبيراً من الزوار، بمعدل 26 ألف زائر أسبوعياً، تدفقوا على شراء أجود منتجات النخيل في دولة الإمارات بأسعار تنافسية، شملت أفخر أنواع الرطب والتمور، وبأصنافها المختلفة، كالخلاص، والخضراوي، والرزيز، والنغال، والخنيزي، والرتانا، والجبالي وغيرها الكثير.

وحقق التجار المشاركون في المهرجان مبيعات مجزية، تمثلت ببيع ما يقارب ربع طن من التمور يومياً.

وأشار المهندس حامد الزرعوني، مدير سوق الجبيل في الشارقة، إلى أن النسخة الخامسة من المهرجان حققت نجاحاً باهراً بالرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة (كوفيد 19). وتابع قائلاً: «نحرص على تنظيم مهرجان الرطب سنوياً، باعتباره حدثاً سنوياً مميزاً على الصعيد المحلي، نظراً لما تشكله الرطب من رمز كبير على مائدة الضيافة الإماراتية، ولارتباطها بالتراث المحلي، إذ تشكل النخلة أيقونة مهمة وخاصة في الموروث التاريخي لدولة الإمارات».

وأكد الزرعوني أنه تم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وتمت مراعاة وتطبيق آليات التباعد الجسدي بين المتسوّقين، بحيث توجد مسافة آمنة بين كل شخص والآخر، كما أن إدارة سوق الجبيل خصصت فريقاً من موظفيها للقيام بتنظيف وتعقيم الأكشاك المشاركة في المهرجان بشكل مستمر على مدار فترات العمل، وتعقيمها بشكل كامل يومياً، إلى جانب توفير نقاط تعقيم ثابتة للأيدي في منطقة المهرجان.

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