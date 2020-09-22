«الشارقة صديقة للطفل» تطلق «رحلتي من الحمل إلى الرضاعة»

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت أكاديمية الشارقة صديقة للطفل، التابعة لمكتب الشارقة صديقة للطفل، حقيبة تثقيفية حول الرضاعة الطبيعية، بعنوان «رحلتي من الحمل إلى الرضاعة»، بهدف تثقيف الأمهات والعاملين في مجال الطفولة والأمومة على مهارات الرضاعة الطبيعية وتعزيزها كثقافة مجتمعية، وتعريفهم بكافة أشكال الرعاية والعناية بالأطفال بعد الولادة.

وتحمل الحقيبة التثقيفية عناوين متنوعة تسهم جميعها في مساعدة الأم على التعامل بنجاح مع أي مشكلة تتعلق بالرضاعة الطبيعية، وإيجاد رابطة أقوى بينها وبين طفلها، بما يحقق نتائج أفضل تدعم الأمهات قبل وبعد الولادة، وتعرفهنّ بفوائد الرضاعة الطبيعية وأهميتها في توفير حياة صحية وسليمة لهنّ ولأطفالهن.

وسيتم توزيع الحقيبة على موظفي المستشفيات والمراكز الصحية، إلى جانب توفير المواد التثقيفية عبر حسابات الأكاديمية على مواقع التواصل الاجتماعي (@scfoacademy).

وتشمل عناوين الحقيبة التثقيفية (رحلتي من الحمل إلى الرضاعة) أهمية الرضاعة الطبيعية، والرضاعة الطبيعية الخالصة، ومخاطر الحليب الصناعي، وملامسة جلد الرضيع لجلد الأم، والرضاعة حسب الطلب، ونوم الرضيع بجوار الأم، وأهمية الرضاعة أثناء الليل، وعلامات شبع الرضيع، والإرضاع باستخدام الكوب، والاستمرار بالرضاعة بعد العودة إلى العمل، وكيفية تخزين الحليب، وأساسيات التغذية التكميلية، والبدء بالتغذية التكميلية، وما هي الأطعمة التي يجب البدء بها والأطعمة التي يجب تفاديها، والتحضير الآمن للحليب الصناعي في حال تطلّب الأمر.

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