صقر غباش: العلاقات الإماراتية السعودية نموذج ملهم ومثال يحتذى به

المصدر: وام

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن العلاقات الاماراتية - السعودية تاريخية تستند إلى أسس راسخة من الأخوة ووحدة الرؤى والمواقف التي تعززها روابط المصير المشترك تحت قيادة وتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقال معاليه - في تصريح بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام -.. يشرفني ويسعدني أن أتوجه بإسمي وبإسم جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بأصدق مشاعر التهنئة والتبريكات إلى قيادة المملكة وحكومتها الرشيدة وإلى الشعب السعودي الشقيق وإلى رئيس وجميع أعضاء مجلس الشورى السعودي.

وقال معاليه " بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا والتي يحتفل بها شعبي السعودية والامارات تحت شعار "معا أبدا" يطيب لنا أن نُؤكد على عُمق وخصوصية وتميز العلاقات الثنائية الراسخة والمتجذرة بين المملكة ودولة الإمارات حتى أصبحت تشكل اليوم نموذجا متميزا ومثالا يحتذى للعلاقة بين الأشقاء الذين تربطهم الروابط العديدة والعميقة".

وأعرب معالي صقر غباش عن تهانيه للمملكة العربية السعودية بهذه المناسبة.. سائلا الله العلي القدير دوما أنْ يحفظَ المملكةَ الشقيقة، وأنْ يُديمَ عزها ورفعتها، وأنْ يُنعِم عليها وعلى شعبِها الكريم بالأمنِ والأمان والتقدمِ والازدهار، وأنْ يُعيدَ هذه المناسبةَ على المملكةِ وهي تواصلُ طريقها في العُلى والارتقاء بإنجازاتها.

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