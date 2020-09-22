«عجمان للتنافسية» يُقيّم مستوى النضج الإحصائي للمؤسسات الحكومية والمستقلة

المصدر: عجمان - البيان

اختتم مركز عجمان للإحصاء والتنافسية مرحلة التقييمات الخارجية لقياس مستوى النضج الإحصائي للمؤسسات الحكومية المحلية والمستقلة، وذلك في إطار قرار سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، رقم (9) لسنة 2020م بشأن اعتماد الحزمة الرابعة من المؤشرات والمستهدفات الاستراتيجية لرؤية عجمان 2020، ومن بينها «مؤشر النضج الإحصائي».

وقالت د. ياسمين جودي رئيسة اللجنة الفنية للتعداد السجلي 2020 ومديرة مشروع مؤشر النضج الإحصائي، إن مركز الإحصاء والتنافسية استقطب عدداً من الخبراء والمختصين في المجال الإحصائي من مختلف إمارات الدولة من أجل تقييم مؤشر النضج الإحصائي للجهات الحكومية.

حيث تم الاجتماع مع عدد من المسؤولين في الدوائر الحكومية من خلال اجتماع عُقد عن بُعد عبر برنامج «ميكروسوفت تيم» لقياس مستوى نضج السجلات الرسمية لدى الجهات والمؤسسات الحكومية والمستقلة ومعرفتها بأهمية الإحصاء واستخداماته ومدى تطبيقه من أجل توفير بيانات ذات جودة عالية تدعم اتخاذ القرار وتنافسية الإمارة، وذلك بعد أن انتهت تلك المؤسسات من مرحلة التقييم الذاتي للسجلات الإدارية وقدمتها إلى اللجنة الفنية.

وأوضحت جودي أن مؤشر النضج الإحصائي يهتم بتقييم وقياس ومتابعة مستوى النضج الإحصائي للجهات الحكومية لإعداد وإصدار إحصاءات رسمية تتلاءم مع طبيعة المعايير الدولية المعتمدة والأدلة التي يصدرها مركز عجمان للإحصاء والتنافسية.

وأشارت إلى أن المؤشر يستهدف جميع الجهات الحكومية التابعة لحكومة إمارة عجمان والجهات المستقلة التي تمتلك سجلات إدارية، وتقوم بتزويد المركز بالبيانات الإحصائية المطلوبة، حيث سيتم تقييم جودة السجلات الإدارية المتوفرة لديها، وذلك ضمن مشروع التعداد السجلي 2020 لإمارة عجمان.

وأكدت أن الهدف الرئيسي للمؤشر هو تعزيز مستوى تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية، ورفع مستوى جودة البيانات الإحصائية التي تنتجها المؤسسات الحكومية، وضمان التزامها بمعايير وإجراءات الجودة المعتمدة من أجل توفير إحصاءات ذات جودة عالية، بالإضافة إلى تطوير ورفع مستوى كفاءة القدرات الإحصائية لموظفي المؤسسات الحكومية.

من الجدير بالذكر، أن مركز عجمان للإحصاء والتنافسية نفذ عدداً من ورش العمل التدريبية لموظفي الجهات الحكومية والمستقلة في الإمارة للتعريف بالمعايير الرئيسية والفرعية لقياس «مؤشر النضج الإحصائي» ومتطلباته، إضافة إلى نموذج تقييم النضج الإحصائي، وأوزان المحاور الرئيسية للمؤشر، والتي تتضمن ثلاثة معايير رئيسية وتسعة معايير فرعية وعدداً من المتطلبات لتحقيقه، وذلك حسب تقييم معايير النضج الإحصائي وآلية التدقيق.

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