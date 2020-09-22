"موارد الشارقة" تنفذ 20 برنامجاً تأهيلياً الشهر المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

تستعد دائرة الموارد البشرية بالشارقة لتنفيذ سلسلة برامجها التأهيلية الإلكترونية لشهر أكتوبر المقبل والتي تستهدف شريحة الباحثين عن عمل من حملة جميع المؤهلات العلمية المدرجين في نظام الدائرة، من جميع مدن ومناطق الإمارة في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

وتعقد الدائرة 20 برنامجاً تأهيلياً خلال شهر أكتوبر بنظام «التدريب عن بُعد» باستخدام برنامج WEBEX وتتمثل في الابتكار في إدارة المشاريع، إدارة الوثائق والارشفة الالكترونية، الأنماط الشخصية وأثرها في العلاقات الإنسانية، الاتجاهات الحديثة في المسؤولية المجتمعية، التوجيه الوظيفي لنظام المقابلات الوظيفية، القواعد الضريبية للقيمة المضافة، التميز والإبتكار في أعمال السكرتارية وادارة المكاتب، ادارة الذات واسرار النجاح، الابداع في التفكير والتعامل مع المشكلات واتخاذ القرارات، التوجيه الوظيفي لنظام المقابلات الوظيفية، إدارة الجودة الشاملة، الابداع والتميز في كتابة المراسلات، إدارة الضغوط ومواجهة التحديات، الطاقة الايجابية واثرها في اسعاد المتعاملين، التوجيه الوظيفي لنظام المقابلات الوظيفية، التوعية الامنية الالكترونية، الخدمة الحكومية المتكاملة، فن بناء الثقة بالنفس، الاستعدادات للوظيفة، التفكير الاستراتيجي وتخطيط الأعمال.

وتنفذ هذه البرامج التأهيلية الإلكترونية في إطار خطط الدائرة لتنمية وتأهيل فئة الباحثين عن عمل، حيث صممت وفق متطلبات سوق العمل، والمناهج والمعايير المعتمدة محلياً وعالمياً، بهدف رفع كفاءة الباحثين عن عمل وتطوير مهاراتهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل.

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