«رافد» تعيّن راشد القبيسي رئيساً تنفيذياً لمؤسسة الشراء الجماعية للسلع

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «رافد»، الشركة الجديدة لمشتريات الرعاية الصحية، التي أطلقتها «القابضة» (ADQ)، عن تعيين راشد سيف القبيسي رئيساً تنفيذياً للشركة.

وسوف يتولى راشد بحكم منصبه مهمة تطوير عمليات «رافد» لتقليص تكاليف التشغيل لمقدمي الرعاية الصحية، وتطبيق آليات شراء وتسليم فعّالة عن طريق إبرام عقود تنافسية مع كبار الموردين.

وفي معرض تعليقه، قال ياب كالكمان، رئيس محافظ استثمارية في «القابضة»(ADQ): «يسعدنا تعيين راشد سيف القبيسي في هذا المنصب الجديد لقيادة «رافد» وتطوير استراتيجيتها نحو تحقيق النمو المستدام على المدى الطويل. وسوف نعمل بالتعاون مع راشد وفريق عمله من أجل دعم المسيرة المتميزة للشركة وهي تمضي نحو فصل جديد في مجال مشتريات الرعاية الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة».

ومن جانبه، قال راشد سيف القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ«رافد»: «تشكّل خدمات المشتريات ركيزة جوهرية في قطاع الرعاية الصحية حيث تساهم في رعاية المريض وفق أرقى المعايير العالمية، ويسعدني أن أساهم في بناء مؤسسة متخصصة، تحت قيادة «القابضة» (ADQ).

سيتيح النموذج التشغيلي الجديد لـ«رافد» تحقيق وفور أعلى، استناداً إلى نهج مركزي في إدارة الخدمات وتطبيق أرقى الممارسات باستخدام التكنولوجيا، والمزيد من الكفاءة والتكلفة التنافسية، مع العمل في الوقت نفسه على ضمان مصادر التوريد بجودة عالية».

وتجدر الإشارة إلى أن القبيسي كان شغل مؤخراً منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «صحة»، حيث لعب دوراً محورياً في عدد من المشاريع الاستراتيجية وشارك بصفته عضواً في الإدارة التنفيذية العليا في صوغ خطط تحوّل المجموعة التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية والكفاءة، وتنفيذها تبعاً لنهج يركّز على رعاية المريض. كما شغل خلال فترة عمله في «صحة»، عدداً من المناصب ومن بينها منصب الرئيس المالي للشركة، ثم الرئيس التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية.

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