تكريم «كهرباء الشارقة» لدورها البارز في دعم المبادرات الخيرية

المصدر: الشارقة - البيان

كرمت جمعية الشارقة الخيرية، برعاية وحضور الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية، هيئة كهرباء ومياه الشارقة لدعمها ودورها البارز وتعاونها المتميز، والذي أسهم في إنجاح مشروعات وفعاليات الجمعية، وإطلاق مبادرات تخدم الفئات المختلفة، وذلك انطلاقاً من السعي المشترك نحو تكامل رؤى العمل الخيري والإنساني، وتوجهات الهيئة وسياسة الجمعية في خدمة ودعم المستحقين.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة: «إن الهيئة تحرص على دعم الأعمال الخيرية، ضمن التزامها بمسؤوليتها، وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة تضافر الجهود لدعم الجمعيات الخيرية وفئات المجتمع».

وأشار إلى أن الهيئة تحرص على تعزيز مبادئ التكافل الاجتماعي، لتقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة وتعزيز مسيرة العمل الخيري، حيث دأبت الهيئة على القيام بالعديد من المبادرات المجتمعية والإنسانية.

وأشاد بدور جمعية الشارقة الخيرية في خدمة المجتمع كونها من الجمعيات الرائدة في دولة الإمارات، وتتمتع بالشفافية والمصداقية في توزيع المساعدات على مستحقيها من المحتاجين.

وأشار إلى أن آفاق التعاون بين الجانبين متواصلة ومستمرة، بهدف الوصول للعدد الأكبر من المحتاجين، والأسر المتعففة.

وأوضح: «إن «كهرباء الشارقة» تحرص على تفعيل مبدأ التعاون مع المؤسسات والهيئات، التي تشارك في تقديم العون والمساعدة لفئات المجتمع، مشيراً إلى أن مبادرة «نوّر حياتهم»، التي أطلقتها الهيئة، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية منذ أكثر من 5 سنوات، حققت هدفها في الوصول لفئات المجتمع من الأسر المتعففة والمحتاجة، من خلال تضافر الجهود مع جمعية الشارقة الخيرية، التي نرى منها دائماً كل الجدية والشفافية في خدمة الأسر الفقيرة والمحتاجة.

وتقديم الدعم المباشر والمساعدة لهم، ونسعى من خلال هذه المبادرة لمساعدة أكبر عدد من الأسر المحتاجة والمتعففة، ودعم وتشجيع هذه المبادرات، التي تعود بالخير والفائدة على المجتمع، وتنمية ثقافة المشاركة في الأعمال الخيرية والتطوعية بين الأفراد للتيسير على الأسر المتعففة والمحتاجة، ومساعدتهم لسداد قيمة فواتير الاستهلاك المستحقة عليهم، وتعثروا في سدادها لتخفيف الأعباء عنهم».

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