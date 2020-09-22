اعتماد نظام إلكتروني لتصديق المحررات الرسمية بـ«عقابية الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

استقبل العميد أحمد عبدالعزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة في مكتبه وفداً ضم سهيل النقبي، من إدارة كاتب العدل، والمهندس جاسم آل علي من أنظمة المعلومات بوزارة العدل، بحضور عدد من الضباط ذوي الاختصاص بالمؤسسة. وفي مستهل الزيارة رحب مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، بالوفد الزائر معرباً عن تقديره لهذه الزيارة، مشيداً بالتعاون القائم بين شرطة الشارقة ووزارة العدل في مختلف المجالات، بما يدعم الأهداف المشتركة والرؤى المستقبلية بين الجانبين، والمتعلقة بتقديم العديد من الخدمات وفق أفضل الممارسات، بهدف إسعاد المتعاملين وتعزيز جودة الحياة.

نظام إلكتروني

وخلال الاجتماع الذي عقد بين الجانبين، تم اعتماد نظام إلكتروني يساهم في تسهيل تقديم خدمة تحرير العقود والمحررات والوكالات.

حيث أصبح بإمكان المتعاملين من نزلاء المؤسسة الحصول على الخدمة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، الأمر الذي لا يتطلب معه نقل النزيل من المؤسسة إلى مكتب كاتب العدل، أو حضور كاتب العدل إلى إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية.

وأكد العميد شهيل «أن النظام الإلكتروني، الذي تم استحداثه يهدف إلى توفير الوقت والجهد على المتعاملين من نزلاء المؤسسة، والذي يتم من خلاله تقديم العديد من الخدمات التي تختص بتحرير العقود والمحررات والتصديق عليها وإثبات تاريخ المحررات والوكالات، والإقرارات، من خلال نظام إلكتروني متطور، حيث يتسنى لكاتب العدل مراجعتها، والتصديق عليها إلكترونياً، بشكل سهل وسريع ومن دون الحاجة لنقل المتعاملين من نزلاء المؤسسة إلى كاتب العدل أو العكس لإنجاز أي معاملة والتصديق عليها في إطار قانوني».

نهج

وأضاف مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية: «إن هذا النظام المستحدث جاء انسجاماً مع سياسة ونهج دولة الإمارات العربية المتحدة، في مواكبتها التطورات التقنية والاستفادة منها في مختلف المجالات، وتماشياً مع رؤية القيادة العامة لشرطة الشارقة، وحرصها الدائم على تلبية احتياجات وتطلعات نزلاء المؤسسة، والارتقاء بهم عبر تدشين مشاريع إلكترونية، تختصر الوقت المستغرق لإنجاز معاملاتهم، وتجنبهم الانتقال من مكان لآخر، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، سعياً منا نحو تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة».

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