«أشغال الشارقة» تنجز مطعماً سياحياً في دبا الحصن بـ 10 ملايين درهم

المصدر: الشارقة – البيان

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة مشروع مطعم سياحي كبير في الجزيرة بمدينة دبا الحصن وبتكلفة إجمالية تبلغ 10 ملايين درهم، وذلك في سياق الخطة التطويرية لجزيرة الحصن، وضمن المشاريع الخدمية والسياحية في مدينة دبا الحصن.

وقال المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة: «إن زيارات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إلى مدينة دبا الحصن وتوجيهات سموه الكريمة كان لها الأثر الفعّال في تحول مدينة دبا الحصن إلى مدينة عصرية وحضارية متكاملة في شتى النواحي المعمارية والخدمية، حتى أضحت مدينة تتباهى بحلتها، وقبلة للسائحين لما تتمتع به من اهتمام خدمي ومناخ ملائم وبيئة طبيعية ساحرة».

ومن جهته أوضح المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع في دائرة الأشغال العامة بالشارقة: «إن المطعم يتكون من طابقين بمساحة إجمالية بلغت 1200 متر مربع، ويحتوي الطابق الأرضي على قاعة طعام وجلسات خارجية تسع لـ 70 شخصاً ومطبخ ودورات مياه ومخزن، فيما يحتوي الطابق الأول على غرفة تحضير وجلسات خارجية والتي تسع لـ 115 شخصاً ومطبخ ودورات مياه ومخزن كما تبلغ مساحة الانترلوك الخارجي 2070 متراً مربعاً بالإضافـة إلى توريد وتركيب مظلات خارجية بمساحة 390 متراً مربعاً.

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