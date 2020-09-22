طقس الإمارات غداً صحو بوجه عام

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح "الخميس" مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً.

وذكر المركز أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:55، والمد الثاني عند 06:33، والجزر الأول عند الساعة 10:15، والجزر الثاني عند الساعة 00:05.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند 13:19، والموج الثاني عند الساعة 03:14، والجزر الأول عند الساعة 07:55، والجزر الثاني عند الساعة 20:24.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 26 95 25

دبــي 41 26 90 20

الشارقة 41 27 90 20

عجمان 37 27 90 30

أم القيوين 38 24 85 25

رأس الخيمة 41 26 85 25

الفجيرة 40 30 70 10

العين 42 27 60 10

ليوا 45 25 95 10

الرويس 38 25 95 45

السلع 38 26 95 40

دلما 38 29 80 45

طنب الكبرى 36 29 85 45

طنب الصغرى 36 29 85 45

أبو موسى 36 29 85 45 .

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