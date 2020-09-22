محطة براكة تصل إلى 50% من قدرتها الإنتاجية للطاقة الكهربائية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة نواة للطاقة عن وصول مفاعل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية إلى 50% من قدرته الإنتاجية للطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، في إطار عملية اختبار الطاقة التصاعدي، ويعد خطوة مهمة نحو التشغيل التجاري.

وتم الإعلان عن هذا الإنجاز على هامش الدورة السنوية العادية الـ64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث استضافت دولة #الإمارات فعالية حملت عنوان "البرنامج النووي السلمي الإماراتي.. رحلة نجاح".

ويأتي هذا الإعلان بعد مرور شهر واحد على استكمال عملية الربط الآمن للمحطة مع شبكة الكهرباء الرئيسية لدولة الإمارات، وبدء إنتاج أول ميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة باستخدام الطاقة النووية.

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