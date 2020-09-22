أبرزها السماح للغير باستخدام وثيقة التأمين.. صحة أبوظبي تصدر جدول الغرامات المتعلقة بالضمان الصحي

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت دائرة الصحة في أبوظبي اليوم الثلاثاء، قراراً بشأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بالضمان الصحي، والذي يستهدف الشركات وأصحاب العمل.

ويعكس القرار الجديد حرص دائرة الصحة الدائم على تقديم رعاية صحية متكاملة ومتواصلة لكافة أفراد المجتمع، وضمان حقوق كافة الأطراف المعنية

ويتضمن القرار عدد 43 مخالفة تتراوح قيمة الغرامة الإدارية الواحدة لكلٍ منها ما بين 100 درهم إلى 20,000 درهم.

ومن أبرز المخالفات الجديدة؛ السماح للغير باستخدام وثيقة التأمين، عدم سداد شركة التأمين أو شركة إدارة المطالبات قيمة الخدمات الصحية المستحقة.

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