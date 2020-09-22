بلدية الشارقة تنظم 24.5 ألف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية في 6 أشهر

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكدت بلدية مدينة الشارقة أن صحة وسلامة الجمهور على رأس أولوياتها، لذا تحرص على تكثيف الزيارات التفتيشية لمختلف المنشآت الغذائية في مدينة الشارقة والتأكد من الاشتراطات الصحية الموضوعة واللوائح المُنظّمة للعمل بما يضمن تقديم غذاء آمن للجمهور، حيث يقوم قسم رقابة الأغذية خلال مُتابعته لتلك المنشآت بالتأكد من تطبيقها لجميع المعايير الصحية والتدابير الوقائية، فالحفاظ على الصحة العامة أولوية تُعنى بها البلدية، حيث نفذت 24.5 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال 6 أشهر.

وأكد عمر المهيري رئيس قسم رقابة الأغذية في بلدية مدينة الشارقة أن عدد الزيارات التفتيشية التي نفّذها مفتشو قسم رقابة الأغذية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 24500 زيارة تفتيشية، تمّ فيها التدقيق استناداً على معايير واضحة وُضعت لتُغطي كافة الجوانب كطرق التحضير والتجهيز وحفظ المواد الغذائية، والتزام العاملين بالممارسات الصحية الجيدة وحصولهم على بطاقات صحة مهنية و كذلك تدريبهم ضمن برنامج الشارقة لسلامة الغذاء، كما وتضمنت المعايير اشتراطات أخرى كتلك الخاصة بنظافة المنشأة و المعدات والأدوات ومتطلبات الصيانة وغيرها.

وأوضح المهيري أن البلدية حرصت خلال زياراتها التفتيشية على التأكد من توفير جميع المنشآت للتدابير الوقائية والاحترازية التي حددتها البلدية ومتابعة المواقع التي تقوم بتوصيل ونقل الأغذية والتأكيد على ضرورة تنظيف الأسطح الداخلية والخارجية لوحدات حفظ ونقل الأغذية بشكل متكرر خلال اليوم، والقيام بعملية غسل اليدين بصورة مستمرة مع ارتداء عامل التوصيل للكمامات والقفازات عند أداء خدمة التوصيل واستبدال القفازات بعد كل توصيل.

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