مشروع تفعيل بوابة الدفع الإلكتروني لحكومة الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أطلقت حكومة الفجيرة الإلكترونية وبالتعاون مع بلدية الفجيرة والدائرة المالية بوابة دفع إلكتروني لكافة خدمات بلدية الفجيرة مايقرب من 285 خدمة مختلفة، وذلك توجهاً للتحول الرقمي الكامل لكافة التعاملات بحكومة الفجيرة، حيث تمكن بوابة الدفع العملاء من انجاز معاملاتهم بسهولة وأقصى سرعة ممكنة وخاصة مع التحديات الراهنة في ظل ظروف العمل عن بعد.

وثمن الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير حكومة الفجيرة الالكترونية تعاون بلدية الفجيرة والدائرة المالية في عمل بوابة الدفع الالكتروني كمرحلة أولى لبلدية الفجيرة، ووجه بضرورة استكمال كافة الجهات المحلية بالإمارة في باقي المراحل لتكون كافة خدماتهم رقمية تحقيقاً لأهداف التحول الرقمي والتنمية المستدامة في كافة الجهات بحكومة الفجيرة.

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