محمد بن راشد مباركاً الاتفاقية مع «ناسا»: التعاون الدولي بمجال الفضاء أساسي في استراتيجيتنا

المصدر: دبي ــ البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التعاون الدولي في مجال الفضاء جزء أساسي من استراتيجية الإمارات، وبارك سموه توقيع مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، اتفاقية لتدريب رواد الفضاء الإماراتيين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال سموه على «تويتر» بالمناسبة: «باركنا اليوم توقيع اتفاقية مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لتدريب رواد فضاء إماراتيين لإدارة مهام مستقبلية في محطة الفضاء الدولية ومهمات السير الفضائي خارج المحطة.. والبقاء لمدد طويلة في محطة الفضاء الدولية.. التعاون الدولي في مجال الفضاء جزء أساسي من استراتيجيتنا».

وستشمل الاتفاقية تدريب أربعة رواد فضاء إماراتيين، حيث سيبدأ رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي البرنامج التدريبي المتقدم في الوقت الحالي، بينما سينضم رائدا الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء إلى برنامج «ناسا لرواد الفضاء لعام 2021» في وقت لاحق، الذي سيخضع فيه الرائدان إلى نفس البرامج التدريبية التي يخضع لها رواد «ناسا»، وستقوم مجموعة تدريبات «ناسا» بإعداد رواد الفضاء الإماراتيين على المستوى الجسدي والنفسي لخوض مهمات استكشاف الفضاء في المستقبل.

محمد بن راشد: التعاون الدولي بمجال الفضاء جزء أساسي من استراتيجيتنا

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