رائدا الفضاء الإماراتيان: خبرات جديدة سنكتسبها من «ناسا»

المصدر: (دبي ــ أحمد يحيى)

أكد رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، أن فصلاً جديداً من التدريبات والتحضيرات لمهمات فضائية مستقبلية قد بدأ، وذلك تحقيقاً لأهداف برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وإسهاماً في رِفعة راية الوطن الغالي. وذكر أن التدريب في وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» سيكسبه مع زميله رائد الفضاء سلطان النيادي، خبرات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

من ناحيته، أوضح سلطان النيادي أن أبرز التدريبات التي سيخضع لها مع زميله هزاع المنصوري، تشمل التدريب في العمل على المعدات داخل القسم الأمريكي في محطة الفضاء الدولية، بالإضافة إلى العمل على معدات المحافظة على الحياة ومعدات الاتصال، ومعدات التشغيل، فضلاً عن عمليات السير بالفضاء واستخدام الذراع الروبوتية والطيران بطائرة «تي38».

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