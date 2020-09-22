خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيسي أرمينيا ومالطا وحاكم عام بليز

المصدر: (أبوظبي - وام )

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أرمين ساركيسيان، رئيس جمهورية أرمينيا، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس أرمين ساركيسيان.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى نيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا.

وإلى ذلك بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس جورج فيلا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى روبريت أبيلا رئيس وزراء جمهورية مالطا.

وبعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى السير كولفيل يونغ حاكم عام بليز، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى السير كولفيل يونغ.

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