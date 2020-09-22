حاكم الشارقة يوجّه بإنشاء «استراحة السحب» على جبال خورفكان

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء «استراحة السحب» على جبال خورفكان على ارتفاع 580 متراً فوق سطح البحر.

ومن المقرر أن تفتتح الاستراحة أكتوبر المقبل 2020، وتوفر مشاهدة للمدينة من جميع الاتجاهات، وهي تعد هدية من صاحب السمو حاكم الشارقة ليس فقط لأهالي خورفكان بل لكل زائر للمدينة. وتعتبر مدينة خورفكان من أجمل المدن الساحلية في الإمارات، إذ تمتاز بساحلها الرملي الخلاب وبمنظر الجبال المحيطة بالمدينة من جوانبها الأخرى، ويعد ميناؤها من أهم الموانئ الطبيعية، وهو أحد الموانئ الرئيسية للدولة المطل على خليج عمان، كما تتوفر فيها معالم طبيعية رائعة من جبال وشواطئ، تعكس جمال وهوية الإمارات الأصيلة.

طفرة

وشهد قطاع البنية التحتية في خورفكان خلال العام الماضي طفرة كبيرة أنجزت فيها هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، الشق الأهم من مشروع طريق خورفكان الجديد، والذي يربط المدينة بالشارقة، ويقلص رحلة السفر بينهما إلى 40 دقيقة، وهو مشروع عملاق يفتح آفاقاً جديدة للتمدد العمراني، والازدهار التجاري والتطور السياحي لخورفكان والمناطق التي يمر بها، وذلك بفضل عناية واهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة، بقطاع البنية التحتية في الإمارة.

وخلال العام الماضي، افتتحت كذلك استراحة سد الرفيصة، وباتت تعج بالزوار من كل أنحاء الدولة، للاستمتاع بالطبيعة الخلّابة فيما يجري العمل على المرحلة الأخيرة من طريق خورفكان الدائري الغربي، والتي بانتهاء وزارة تطوير البنية التحتية منها تكون خورفكان قد وجدت ضالتها في معبر جديد للتنمية والحركة المرورية يغني عن زحام المدينة ويخفف من وطأته.

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