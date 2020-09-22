عبد الله بن زايد ووزير خارجية بريطانيا يستعرضان العلاقات

المصدر: لندن - وام

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في لندن، دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني. وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات، ومنها الصحية، وكذلك التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية. كما بحث سموه ووزير الخارجية البريطاني، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها إيران واليمن وليبيا.

وأكد الجانبان على العلاقات التاريخية المتميزة، التي تربط بين البلدين وقيادتهما، كما استعرضا معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل، التي تم توقيعها مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية، ودورها الهام في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بالعلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والحرص المستمر على دفع آفاق التعاون المشترك بينهما في المجالات كافة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، ويعود بالخير على شعبيهما.

حضر اللقاء، جيمس كليفرلي وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني، ومنصور عبد الله بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، وعمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية.

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