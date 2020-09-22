دبي تحتفل باليوم الوطني السعودي

المصدر: دبي- البيان

تحتفل دبي باليوم الوطني للسعودية، من خلال سلسلة من الفعاليات العائلية، إلى جانب إضاءة أشهر معالم المدينة بألوان العلم السعودي. وتنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة احتفالية متميزة بمناسبة هذا اليوم، تكريماً للمواطنين السعوديين المقيمين في دولة الإمارات ودبي بشكل خاص، واحتفاء بالعلاقات الأخوية الوثيقة، التي تجمع الدولتين، وتدعو السكان والمقيمين من كل الجنسيات في دبي، للمشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة الخاصة.

روابط

واحتفالاً بهذه المناسبة، قامت دائرة السياحة والتسويق التجاري بعمل مقطع فيديو، يستعرض الروابط المتينة بين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات والأشقاء في السعودية. ويتميز الفيديو بطابعه الاحتفالي، حيث يعرض لقطات خاصة تجمع الأصدقاء والعائلات، ويعكس مشاعر الفرح والوحدة والتآلف، من خلال لقطات للفنون الشعبية وعروض الليزر تأكيداً على وحدة الدولتين وعلاقاتهما القوية.

معالم

وستتألق مجموعة من أشهر معالم دبي بألوان العلم السعودي في 23 سبتمبر، وذلك تكريماً للمواطنين السعوديين في دولة الإمارات وخارجها. وسيعرض برج خليفة رسالة تهنئة احتفالاً بهذه المناسبة، ويتزين بالعلم السعودي على واجهته، التي تعتبر الأطول على مستوى العالم. كما يستضيف برواز دبي في حديقة زعبيل، وفندق برج العرب عروضاً خاصة للاحتفال بهذه المناسبة.

وفي 23 سبتمبر، يمكن لزوّار دبي فستيفال سيتي مول مشاهدة العرض المذهل «تخيّل»، الذي يتيح للمقيمين والزوار الاستمتاع ضمن جدول الفعاليات، التي يقدمها مركز التسوق.

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