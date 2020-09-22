فروسية التميّز وسباقات التكامل والإخاء

المصدر: متابعة - خالد المهيري

شكلت رياضة الفروسية وسباقات الخيول، أحد العوامل المشتركة في العلاقات الرياضية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة، إذ حظيت باهتمام كبير في السنوات الأخيرة، بفضل الرؤية السديدة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

سباق العلا

ففي سباقات القدرة والتحمل، يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، على الوجود سنوياً في سباق «كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة»، والذي أقيم مرتين في محافظة العلا، بمشاركة نخبة من فرسان دول العالم، تحت إشراف الاتحاد السعودي للفروسية، ويعتبر أحد أبرز السباقات في أجندة سباقات القدرة العالمية.

وأكد فارس العرب في تصريحات تلفزيونية، خلال وجود سموه في النسخة الثانية من السباق، والذي أقيم يناير الماضي، حرص الإمارات على دعم الرياضة في المملكة، الذي تترجمه المشاركة في النسخة الأولى والثانية لكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة، مشيراً سموه إلى أن تطور رياضة القدرة في السعودية من عام إلى آخر، يدعو إلى الفرحة.

وتجلت قمة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، بمشاركة الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في السباق، بشعار المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي توج سموه بلقبه.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن سعادته وفخره بالمشاركة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً سموه أن الفرحة بالمشاركة في المملكة، أكبر من المشاركة في بطولات العالم.

وعن تمثيل سموه المملكة العربية السعودية، بارتداء شعار المملكة، قال: شعار السعودية غالٍ علينا جميعاً وعلى قلوبنا، ولي الشرف بتمثيل المملكة، حيث لا يخفى على أحد، أن الإماراتي سعودي.. والسعودي إماراتي.

كأس السعودية

وفي مجال سباقات الخيول، نظمت السعودية هذا العام، سباق «كأس السعودية»، والذي أقيم على ميدان الملك عبد العزيز، بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة أقوى الخيول الإماراتية والعالمية، كما شهدت المضامير في المملكة، إقامة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ومهرجان شادويل العالمي للخيول، والتي جسدت عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

إنجازات

ولم تغب شمس الإنجازات السعودية عن المضامير الإماراتية، والتي تشهد مشاركة واسعة في كل عام، من أبرز وأقوى الإسطبلات، إذ لن تنسى الجماهير الفوز الأسطوري الذي حققه الجواد الراحل «آروغيت»، للأمير خالد بن عبد الله آل سعود، عندما ظفر بلقب كأس دبي العالمي 2017، بالإضافة إلى عدد من الإنجازات في سباقات الخيول العربية، أبرزها فوز «طلاب الخالدية» للأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، بلقب «دبي كحيلة كلاسيك» عام 2018، و«مشهور الخالدية» من إسطبلات «عذبة» للسباقات العائدة للأمير عبد العزيز بن أحمد آل سعود، بلقب «جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان» العام الماضي.

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